"Mientras Cortés termina con el PAN, Morena se prepara para ganar en 2022", dice Mario Delgado

El dirigente de Morena, Mario Delgado, destacó que mientras Marko Cortés hace "un excelente trabajo en terminar con lo que quedaba del PAN", su partido se prepara para ganar las elecciones del próximo año.

A través de su cuenta de Twitter, Delgado indicó que Morena se está organizando para ganar las seis elecciones para gobernador que se llevarán a cabo en 2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Proceso electoral en el que dijo, apostarán "los mejores perfiles que la gente decida. Sigamos trabajando en unidad y movilización."

Marko Cortés anticipa derrotas

Lo expuesto por el líder nacional de Morena se da, luego de que el recién presidente reelecto del PAN aceptara que su partido sólo tiene oportunidad de ganar una de las seis elecciones a gubernaturas en el proceso del año próximo.

En un audio dado a conocer en el noticiero conducido por Claudio Ochoa Huerta en "Latinus", el líder de Acción Nacional prevé que el PAN sólo puede competir en Aguascalientes.

Por otra parte, en la reunión que se habría llevado a cabo con líderes de su partido el 25 de septiembre, el oriundo de Michoacán manifestó que "está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca".

Por su parte, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, confirmó que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, le dijo –cara a cara- que se la va a pasar en su entidad en las próximas comicios del 2022 porque va a ser la única entidad que va a ganar, pero también le adelantó que iba a perder la elección presidencial del 2024.

En entrevista en su entidad, Martín Orozco consideró las palabras de Marko Cortés como una desfachatez y un descaró, el que anduviera buscando la reelección como presidente del PAN, con una visión de derrota.

Al respecto, Marko Cortés, en un mensaje en su cuenta de Twitter, le exigió al gobernador de su partido que no le hiciera el juego al presidente López Obrador, pues la gran batalla y el adversario están afuera y no dentro del partido.

Marko Cortés agregó que ganaron Aguascalientes en el 2019 y en el 2021, no por el mandatario estatal, sino a pesar de él, y lo volverán a ganar en el 2022.