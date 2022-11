Mientras resuelve hackeo, SICT se compromete a dar salida a trámites

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- A más de una semana del hackeo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la autoridad se comprometió a dar salida a trámites esenciales como trámites de altas y bajas de vehículos y expedición de licencias nuevas.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y con el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde, la dependencia no frenará la recepción de trámites.

Explicaron que, en la reunión entre cámaras y asociaciones del sector automotor con la directora general de Autotransporte Federal, Nohemí Muñoz Benítez, se les explicó que emitieron la suspensión de trámites por dos meses para proteger a los sujetos que pudieron afectarse por el vencimiento de permisos, autorizaciones, entre otros.

Elizalde dijo que la autoridad les explicó que "no se vulneró la Información ni bases de datos y se pararon los sistemas de acceso para no extender la vulnerabilidad... Esto permite hacer plataformas paralelas y buscar continuar atendiendo los tramites esecenciales".

Expuso que la autoridad les dijo que "continuarán recibiendo trámites. La SICT-DGAF (Dirección General de Autotransporte Federal), los tramites esencial seguirán, no se pararán. Priorizando los trámites de altas y bajas".

Además, se acordó que habrá mesas de diálogo con la Secretaría, cámaras y asociaciones para atender prioridades y problemáticas específicas.

"Los organismos comentamos la necesidad de dotar mayores recursos tecnológicos y humanos a la DGAF, porque es la dirección general del país que regula a los transportistas que mueven la mayor cantidad de pasajeros y mayor cantidad de carga en el país, inclusive mayor valor de mercancías en comercio exterior hacia Estados Unidos", manifestó.

Por su parte, la Concamin, que preside José Abugaber, explicó que Muñoz Benitez les expuso que el ataque informático repercutió en información encriptada en computadoras de la Secretaría, pero la información no se perdió y los sistemas siguen en funcionamiento, aunque "no se ha superado la fase de contención e inspección de daños".

"Los trámites esenciales seguirán, no se detendrán, priorizando los trámites de altas y bajas de vehículos y expedición de licencias nuevas. Continuarán recibiendo trámites nuevos en todos los centros SCT manteniendo la atención de los prioritarios".

Para lo cual, para no detener la operación, habrá cinco computadoras en cada centro de atención en la Dirección General de Autotransporte Federal y en todos los Centros SCT.

También se acordó que "las inspecciones en carretera por Guardia Nacional deberán dar facilidades sobre la presentación de documentos vigentes por el acuerdo, digitales, copias, etc", lo que también sucederá con los gobiernos estatales.?"En frontera, el sistema para la verificación de licencia y placas para ingresar a Estados Unidos, podrá practicarse a partir de hoy con una conexión segura", agregó la Concamin.

Asimismo, habrá reuniones de seguimiento, por lo que la próxima semana, el 9 de noviembre, se encontrarán a las 11 de la mañana.