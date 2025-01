Migración en frontera no representan "volúmenes inmanejables": SRE

Después de que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, y ante los decretos que firmó el republicano, el canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que las condiciones de migración en la frontera no representan, en este momento, "volúmenes inmanejables".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de enero en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que "estamos en los niveles más bajos de cruces en la frontera norte, con una disminución de 78%".

En el Salón Tesorería, De la Fuente reiteró los tres puntos de cómo el gobierno de México está preparado para la protección de los connacionales en Estados Unidos: Red consular con reforzamiento de asesorías legales, digitalización de servicios y construcción de alianzas.

"Las condiciones en la frontera no representan en este momento volúmenes inmanejables", dijo el canciller al destacar el modelo implementado en México desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador que, dijo, ha logrado contener eficazmente los flujos migratorios.

-----Refuerzan asesorías y servicios de consulados

Estamos atendiendo a los paisanos con la red consular más grande que existe en un país en cualquier parte del mundo, con 53 consulados que cubren todo el territorio estadounidense y han estado reforzados en asesorías legales, digitalización de los servicios y construcción de alianzas comunitarias que permiten acompañar a los connacionales, detalló.

Reiteró el titular de la SRE que el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas tiene una línea directa que funciona 24/7, con refuerzo de operadoras y operadores.

Recordó que la ConsulApp ya está al servicio de las mexicanas y los mexicanos, y permite que conozcan de manera didáctica cuáles son sus derechos, contactos y dónde está su consulado más cercano, Además cuenta con el "botón de contacto" que solo funciona en Estados Unidos.

"No están solos, no van a estar solos, ahí está nuestra red consular", reiteró el secretario de Relaciones Exteriores.