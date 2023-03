Migrantes protestan en Chiapas tras incendio en Ciudad Juárez

San Cristóbal de Las Casas/Tapachula (EFE).- Migrantes y activistas protestaron este miércoles en Chiapas, estado de la frontera sur de México, tras el incendio que dejó 39 muertos en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en el límite con Estados Unidos.



En San Cristóbal de Las Casas, los manifestantes exigieron la destitución del titular del INM, Francisco Garduño, y un cambio de la política migratoria del Gobierno mexicano para evitar más muertes de migrantes, como ocurrió con el hecho del lunes.

“Desde hace años demandamos justicia por distintas violaciones de derechos humanos. Hoy en particular exigimos justicia por el incendio y la acción de omisión que tuvo el Instituto Nacional de Migración en donde dejó a compañeros migrantes", dijo a EFE David Morales, representante del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Los migrantes colocaron letreros con frases como: “Cierre total de espacios de detención migratoria”, “Ninguna persona es ilegal”, y “Ya basta al aumento de las masacres y desaparición”.

“Desde hace años también hemos hemos dicho, sobre todo a partir de la pandemia, que estos lugares no tienen mecanismos de prevención ni estrategias de seguridad y justamente fue lo que sucedió", lamentó Morales.

Los manifestantes cuestionaron el discurso del Gobierno de México tras el incidente, del que han responsabilizado a los migrantes y han afirmado que fue en un "albergue".

Maricela Sandybell Reyes, de la agrupación Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, denunció que “las políticas migratorias de México son políticas migratorias de muerte, son políticas o de detenciones y deportación de las personas migrantes”.

Los colectivos señalaron que la presencia de migrantes en Mexico ha aumentado en los últimos meses después de que Estados Unidos anunciara la deportación inmediata de migrantes en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el Título 42.

CENTROS MIGRATORIOS SON DE "TORTURA"

También en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, 10 organizaciones se manifestaron y denunciaron que los centros migratorios del INM son de "tortura".

En esa manifestación, migrantes escaparon de un autobús que los trasladaría al centro migratorio Siglo XXI.

Arturo Antonio, migrante de Honduras, logró escapar del autobús, aseguró que él estuvo antes en Ciudad Juárez, en la estación provisional donde fallecieron los 39 migrantes.

Aseveró que en ese lugar no hay camas, los baños son insalubres, y no hay agua ni comida para permanecer en ese lugar.

“Nosotros nos bajamos del camión porque nos iban a encerrar y nos iban a deportar a Honduras, tenemos miedo de estar encerrados en la estación migratoria Siglo XXI, mire lo que paso en Juárez”, indicó.

Olman Adonai, otro migrante de ese país, también huyó por temor al encierro.

“Eso no es un alojamiento, la comida no es buena, ahí es más que una prisión, por eso, ya no quisimos entrar aquí", señaló.

Enrique Vidal, del Centro De Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, indicó que las estaciones migratorias en México deben desaparecer porque se ha constatado que existen celdas y maltrato.

“Estas instalaciones son ilegales en tanto no reconocen que una privación de libertad debe sujetarse a los estándares internacionales", añadió.