Migrantes venezolanos podrán quedarse en México si lo desean: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard aseguró que los migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos podrán permanecer en México si así lo desean, y que se les ofrecerán oportunidades en el país.

En entrevista a medios, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que no se les va a negar el acceso al país, ni se les va a repatriar, a menos que lo pidan.

"¿Las opciones de México cuáles serían? Decirles en el puente 'no te admito', imagínate el problema que tendríamos en el puente; y dos, repatriarlos tampoco, solo aquellos que quieran. Entonces, el que quiera quedarse en es este país, es bienvenido", dijo el Canciller.

En tanto, detalló que ayer llegaron 170 migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos.

---"En México se le da refugio a los migrantes"

Marcelo Ebrard afirmó que en México se le da refugio a los migrantes, por lo que negó que exista una estrategia para impedir su paso en la frontera sur, tras ser cuestionado sobre el despliegue de la Guardia Nacional.

"México es uno de los países del mundo que tiene más refugiados. Si te refieres en particular a quienes provienen del sur de México, estamos dando más o menos cuatro o cinco veces más refugio de lo que dábamos hace un año", apuntó.

El funcionario dijo que es relativamente sencillo para los migrantes quedarse en México, ya que solo deben meter una solicitud de refugio.

"Lo que no está de acuerdo el Gobierno de México es dejar que transiten por el país un gran número de personas que no sabemos quiénes son ¿Por qué? Porque no los podemos proteger, en primer lugar. Y segundo, porque los arriesgas", explicó.

Este jueves, el canciller encabezó el VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, en el que destacó la importancia de la cooperación en la región.