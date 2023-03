Migrantes y activistas protestan frente a Segob

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Con la colocación de un tendedero con los nombres de los migrantes que murieron en el incendio de la estancia provincial del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, personas en contexto de movilidad, activistas e integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir políticas empáticas.

"No murieron, los mataron", "No son albergues, son cárceles" y "¡La detención migratoria mata!" son algunas de las consignas que los convocantes de la manifestación mostraron a medios y autoridades de la Segob para pedir justicia por la muerte de los migrantes que personal del INM dejó encerrados cuando el incendió se avivó en el asilo provisional.

Lorena Cano Padilla, coordinadora jurídica del IMUMI, informó que este no es un hecho aislado, pues desde 2019 hubo amotinamientos, violaciones a los derechos humanos y deportaciones masivas que han puesto en peligro la vida de las personas en situación de movilidad.

"Estos hechos no son novedosos. Son políticas migratorias de muerte en complicidad con Estados Unidos y México que han provocado que los migrantes pierdan la vida ejerciendo su derecho a migrar porque de inicio no tienen garantías de bienestar en su propio país; ¡es culpa del Estado!", señaló.

Ante esto, exigieron la renuncia o remoción del cargo de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, así como el análisis de las políticas de detención de flujo de migrantes a través del país.

También, una revisión por parte de los gobiernos de Norteamérica para detener las deportaciones bajo la figura del Título 42; la funcionalidad de la aplicación BP One y detener la xenofobia y racismo con la que son tratados.