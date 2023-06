Ministeriales tratan de entrar a la Torre Administrativa de Monterrey

A-AA+

MONTERREY, NL., junio 7 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, exigió la destitución del fiscal, Pedro José Arce, luego de que denunció a través de redes sociales que elementos armados de la fiscalía intentaron ingresar a las oficinas de la Torre Administrativa, en Monterrey.

En tres mensajes publicados en Twitter, denunció excesos por parte del fiscal, a quien señaló al servicio de Francisco Cienfuegos, señalado como operador político del PRI en Nuevo León, y exigió su destitución ante el congreso local.

"Nos informan que, en este momento, ministeriales armados de la Fiscalía están tratando de ingresar a las instalaciones de la Torre Administrativa.

"Esto ya es un exceso, el fiscal al servicio del PRIAN de Paco Cienfuegos y de Chefo Salgado no tiene límites y están violentando el marco legal para amedrentar a nuestro Gobierno y a todo Nuevo León.

"Le pedimos apoyo a la opinión pública para que este atraco no se consume. Sus fechorías me obligan a exigir formalmente su destitución ante el ante el Congreso federal y local".