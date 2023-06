¿Ministros de SCJN realmente ganan más de 600mp mensuales?

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el salario de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ronda en 600 mil pesos al mes; sin embargo, ¿realmente ganan esa cantidad?

De acuerdo con el último tabulador de sueldos publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en 2023 las y los 11 ministros reciben un sueldo mensual neto de 206 mil 948 pesos libres de impuestos.

Al sueldo mensual se le suman otras prestaciones como el aguinaldo y prima vacacional que en su conjunto suman 445 mil 309 pesos anuales.

Las y los ministros también reciben un "pago por riesgo" que asciende a 416 mil 754 pesos al año.

Si se suman los salarios y las prestaciones, los integrantes del máximo tribunal perciben 3 millones 345 mil 439 pesos cada año, lo que equivale a 278 mil 786 pesos cada mes.

A pesar de que dicho salario no rebasa los 600 mil mensuales que dijo el Ejecutivo Federal, sí es mucho mayor al sueldo del Presidente.



AMLO solicitará que expliquen por qué ganan más que el Presidente

En esa materia, López Obrador anunció que hoy, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), enviará un escrito formal dirigido a los ministros de la Suprema Corte en donde le solicita que expliquen "por qué violan la Constitución" al ganar cuatro o cinco veces más que el Presidente de la República.

López Obrador señaló que, en un plazo de cinco días, los ministros del Máximo Tribunal deberán de contestar a esta carta y confió que el escrito haga reflexionar a los ministros de la Corte en bajarse el sueldo.



Sueldos de ministros se mantendrán durante su cargo

Sobre el tema, el profesor en derecho constitucional por la UNAM, Francisco Burgoa, explicó que en su cuenta de Twitter que en 2009 se reformó el artículo 127 constitucional para indicar que ningún servidor público ganaría más que el presidente de México, pero agregó que, en uno de sus transitorios, se indicó que en el caso de los ministros de la SCJN sus sueldos se mantendrían durante el tiempo que dure su encargo.

Agregó que, adicionalmente, el artículo 94 constitucional -desde 1928- indica que "la remuneración que perciban los ministros de la Corte no podrá ser disminuida durante su encargo".

"Si somos estrictos, al menos, los últimos cuatro ministros que han llegado al cargo deberían ganar menos que el presidente de México, pero esto no es así: esto incluye a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz quiénes, ahí sí, no dicen nada de su sueldo. Claro, porque existe un principio constitucional (Art. 123-B) que dice: "A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo". Además, que dicho artículo también indica que "los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos...". Presupuesto que de forma exclusiva es aprobado por la Cámara de Diputados cuya mayoría absoluta la tiene Morena y sus aliados", declaró el experto constitucionalista.