Mirador de la Torre Latino tiene preventa al 2x1 para su reapertura

Aunque aún no es momento de salir de nuestros hogares para divertirnos o conocer nuevos sitios, no está de más planear algunos paseos y aprovechar preventas. Si bien la mayoría de los atractivos turísticos han tenido que cerrar sus puertas al público por la contingencia sanitaria, algunos ya están tomando medidas para cuando sea posible visitarlos.

En "Destinos" de EL UNIVERSAL te recomendamos así el mirador de la Torre Latinoamericana de CDMX, ya que actualmente tiene una promoción disponible para que cuando volvamos a salir disfrutes del lugar en compañía de un amigo, de la pareja o tu familia.

Uno de los sitios de interés con mayor historia y visitas en la capital del país es la Torre Latino, cuya página de internet recientemente lanzó un anuncio en el cual promociona una preventa de sus accesos, al 2x1, para asistir en cuanto el lugar vuelva a abrir sus puertas.

Los boletos ya están a la venta en el mismo portal del establecimiento. El precio del plan adulto es de 140 pesos y es válido por los siguientes seis meses después de que el lugar reabra sus puertas.

¿Por qué visitar el mirador de la Torre Latino?

La Torre Latinoamericana es uno de los rascacielos más importantes de la Ciudad de México, con más de 60 años de historia, y ha sobrevivido a los terremotos más fuertes que han sacudido a México.

La Latino, como también es conocida, es una construcción de 181.33 metros de altura y cuenta con 44 pisos.

Uno de los principales atractivos de la Torre es su mirador, el cual está ubicado en el último piso del rascacielos. En este podrás divisar otros espacios importantes de la CDMX y los alrededores, como el Palacio Nacional de Bellas Artes, la Alameda Central y, a lo lejos, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Con ayuda de los telescopios que se encuentran ahí puedes apreciar más de cerca los detalles del corazón de la capital y contemplar mejor los paisajes. Para los amantes de las alturas, visitar este mirador es una gran experiencia.

También, si te gustan las fotografías con panoramas deslumbrantes o las selfies en lugares especiales, asistir al mirador en cuanto abran es una gran oportunidad.

De igual manera, en el mirador de la icónica Torre Latinoamericana no sólo puedes disfrutar de la vista espectacular en compañía de alguien especial, sino que puedes aprovechar tu visita para deleitar tu paladar con una comida, postre o algún antojito en el restaurante Miralto que se ubica en el piso 41 del inmueble, y desde el cual podrás continuar gozando de la espectacular vista.

También puedes aprovechar tu estancia en el rascacielos para conocer los dos museos que alberga la Torre Latino: el Museo Bicentenario que se ubica en el piso 36 y el Museo de la Ciudad de México que está en 38.

Definitivamente este mirador puede ser uno de los primeros sitios que visites cuando sea seguro volver a salir a las calles, compra tus boletos aquí y aprovecha la oferta del 2x1.