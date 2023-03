Mitin en el Zócalo "es ilegal por donde se le vea": Jesús Zambrano

A-AA+

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que la movilización a la que convocó ayer en el Zócalo el presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena y sus aliados, "es ilegal por donde se le vea".

A través de un comunicado, el líder del sol azteca, aseguró que dicha movilización no fue para conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, "sino para anunciar que están dispuestos a seguir violando la ley para mantenerse en el poder ganando las elecciones de 2024".

"El discurso central de López Obrador no fue la conmemoración de la Expropiación Petrolera sino la expresión clara de un dictador que dice que está asegurada la continuidad y de que hagan lo que hagan los adversarios no van a volver al poder, ¿Qué es eso?, eso se llama dictadura", enfatizó.

En este sentido añadió que ese discurso del Presidente en el Zócalo de la Ciudad de México, "refleja que están dispuestos a usar todos los instrumentos del poder, ponerlos a disposición para ganar las elecciones con sus llamados falsos servidores de la nación, queriendo desmantelar al INE, buscando que la oposición sea reducida al máximo posible y desde luego haciendo uso de todos los recursos públicos para comprar voluntades".

Zambrano Grijalva añadió que a eso será que lo que se va a enfrentar la oposición en 2024.

"A ese monstruo político no vamos a enfrentar desde la oposición, desde ya y especialmente mirando hacia el 2024, pero les vamos a ganar, es más grande la voluntad de cambio del pueblo, de la sociedad civil y de la oposición, unida que la pretensión dictatorial de López Obrador", concluyó.