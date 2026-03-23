MITOS Y MENTIRAS SOBRE Animales

La indiferencia por la naturaleza de nuestra sociedad es sorprendente. Mientras la ciencia revela evidencias que fuimos y somos una especie más de primate evolucionada en relación con su medio ambiente. Nos hemos alejamos de la naturaleza, mientras charlatanes aprovechados nos la revenden en forma de supersticiones y costumbres ancestrales. La gente de la Ciudad se olvida de la naturaleza, solo la ve en las pantallas como entretenimiento y curiosidades. Las especies animales de mar y tierra se han vuelto cosas que podrían hacernos daño y solo sirven para ser cazadas o pescadas. En las mal llamadas áreas protegidas o parques nacionales del país, poblaciones enteras de especies silvestres desaparecen sin que nadie diga nada; solo quedan fotos de los animales ignorados reemplazados por puestos de comida y juegos infantiles. A los casi desaparecidos animales se les utiliza y para ridiculizar algunas conductas humanas; pero que en nada se relacionan con la verdadera conducta de la especie. Les menciono algunos dichos o mitos absurdos:

1.- "Esconder la cabeza en un hoyo como avestruz" Cuando los primeros exploradores y cazadores encontraron a esas aves que nunca habían visto un arma de fuego, ellas reconocían solo a monos con "palos". Al observarlos lejanos, no les daban importancia y seguían comiendo sus brotes de hierba. Nunca supieron que las mataba, terribles abusos y exterminios se realizaron con las armas de fuego, desconocidas para las especies. Esos abusivos "cazadores" incluso se tomaban fotografías junto a los animales muertos, presumiendo ser triunfadores de una épica y exótica aventura. Sin embargo, son en su mayoría, poco conoce dores de biología, poco atléticos o casi ancianos, y se consuelan pareciendo poderosos con sus elegantes armas, matando animales muchas veces ilegalmente, sin que las autoridades hagan nada.

? Las Avestruces, originarias de África, similares a las de la Unidad de Manejo Animal en el Tangamanga 1. Debemos vigilar el bienestar de las varias especies que allí se tienen.

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2.- En la naturaleza no existen "Las Focas aplaudidoras" Aunque efectivamente muchas personas aplauden frenéticamente a quien les conviene; los animales que agitaban sus aletas en los circos no eran focas, ellas no pueden entrechocarlas. Los aplaudidores eran lobos o leones marinos, que habitan en los roqueríos de las costas del Pacifico mexicano. Las focas nadan con sus patas posteriores mientras los lobos marinos lo hacen con sus largas aletas superiores.

? Las focas no pueden entrechocar sus aletas. Lo hacen solamente los llamados lobos marinos.

3.- "Animales tan inteligentes que parecen sentir amor y felicidad, casi como una persona". Estudios en neurofisiología han demostrados que las mismas áreas cerebrales subcorticales, que se activan en humanos al sentir determinadas emociones liberando las mismas hormonas y neurotransmisores están presentes y funcionan igual en todos los animales superiores. Quienes evolucionaron muchos millones de años atrás antes que aparecieran siquiera los primeros humanos, quienes heredamos estas emociones. Los animales sienten igual o más que nosotros únicamente que nosotros lo podemos expresar con palabras.

? Los sentimientos evolucionaron en muchas clases de animales, cientos de millones de años, antes que aparecieran siquiera los primeros humanos. Nosotros los heredamos de los mamíferos.

La absurda creencia de que el hombre es el clímax, el escogido de la creación... o evolución, amo de la naturaleza, merecedor de todo, es una argucia política o religiosa, utilizada por lideres carismáticos, que ha sido utilizada a lo largo de la historia para seducir seguidores mediante halagos, adulaciones, lisonjas... a fin de ganarse su confianza y se dejen manipular a gusto.

? Muchos lideres políticos y religiosos seducen, adulando a su público, afirmándoles que son el clímax de una creación especial, para regalarles el universo, incluidos todos sus seres vivientes, si se portan bien.

4.- "Asquerosas como ratas" A nadie le gustan las ratas, se les persigue con trampas, pegamentos, ratoneras, venenos, se gastan presupuestos en severas campañas, pero de alguna manera ahí siguen; y olvidamos que insectos sutiles y difíciles de detectar como los moscos efectivamente matan niños y adultos trasmitiendo Dengue, Zika, Malaria...

Además, los mamíferos insectívoros primitivos, donde evolucionaron nuestros antepasados, junto con las emociones y sentimientos que tanto decimos respetar, vivían la vida de los roedores actuales; eran nocturnos, se escondían en madrigueras entre las raíces de los árboles, tratando de cuidar a sus crías.

? Los mamíferos ya existían en la era mesozoica. Como los dinosaurios dominaban la Tierra, nuestros antepasados llevaban una vida parecida a las ratas actuales, silenciosa, nocturna, de bajo perfil entre rocas y raíces.

La vida de todo ser viviente debe terminar, así funciona la evolución darwiniana y la selección natural. Personalmente me queda claro, al fallecer se reciclarán mis átomos y moléculas, mi conciencia regresara al estado en que se encontraba antes de nacer, más allá no hay nada que temer, nada. Sin embargo, habrá sido una enorme suerte estar aquí.

Muchísima gente nunca va a morir porque nunca va a nacer, la biología, embriología y genética muestran que había billones de otros arreglos posibles de nuestros genes y entonces hubiera nacido en nuestro lugar alguien muy diferente; tal vez otro Einstein, Newton o por el contrario, alguien que destruyera la humanidad, pero aquí estamos, ordinarios y talachando. Ha sido todo un privilegio el vivir aventuras y compartir este diverso mundo con tantos animalitos, mejor hechos, valientes y decididos que yo, regresaremos pues a la tierra de la que por breve tiempo fuimos formas fugitivas y seremos orgullosos "Brothers in arms".