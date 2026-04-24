Moctezuma deja la embajada en EU

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos, y se encuentra en proceso la designación del economista Roberto Lazzeri Montaño.

"Estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si de Estados Unidos aceptan este proceso", informó la mandataria.

Durante su conferencia, destacó que Roberto Lazzeri, actual director de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), trabajó con el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, y tiene buena relación con el gobierno de México y con diplomáticos en Estados Unidos.

Además, recordó que lo nombró director en Nafin y ha realizado una buena transformación al abrir más créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica, y que ayudará a las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

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Por otro lado, la Mandataria mencionó que Luisa María Alcalde se integrará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el próximo 1 de mayo, pues hay distintos procesos de transición que hacer en Morena y alistar su llegada a la administración pública.