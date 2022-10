Momentos clave de Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Desde su llegada a la dependencia, el 4 de enero del 2021, Tatiana Clouthier participó en diversos momentos clave en materia de comercio exterior, temas industriales y de inversión.

El 21 de agosto de 2021, México pidió el inicio de las consultas, o diálogo contra Estados Unidos al existir diferencias de interpretación en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la reglas de origen que se aplican a los automóviles armados en la región, conflicto al que se unió posteriormente Canadá.

Clouthier fue parte del equipo que promovió la reactivación del Diálogo Económico de Alto Nivel con Estados Unidos, el cual reanudó reuniones en septiembre de 2021.

Posteriormente, el 6 de enero de 2022 la funcionaria informó que solicitó un panel en contra de Estados Unidos por las diferencias en materia de reglas de origen para el sector automotriz, bajo las reglas del Tratado, el cual está por resolverse a fines del 2022.

El 11 de febrero de 2022 la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) presentó una solicitud de consultas para iniciar una controversia con México por incumplir los compromisos ambientales al no proteger a la vaquita marina y al pez totoaba.

El 1 de marzo de 2022 Clouthier se reunió con funcionarios de Corea para acordar el inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. El inicio formal de la negociación aún no se ha dado porque la dependencia pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizar un estudio en el que se mostrarán beneficios y retos, ante la oposición de la industria mexicana.

El 30 de mayo de 2022 el gobierno de México dijo que estaban por alcanzar un cierre técnico de las negociaciones con Ecuador, para firmar un tratado comercial, sin embargo, sigue atorada la negociación al no haber acuerdo en torno al plátano y atún.

La controversia

El 20 de julio de 2022, Estados Unidos y Canadá solicitaron formalmente a México iniciar consultas al considerar que la política energética mexicana favorece a las empresas del Estado, es decir, a CFE y Pemex, lo que es un trato injusto para las firmas canadienses y estadounidenses. El pasado 3 de octubre vencieron los 75 días para llegar a acuerdos, pero los países acordaron extender las negociaciones.

El 30 de septiembre de 2022, Clouthier presentó lo que consideró la ruta para alcanzar una política energética, la cual tardó más de un año en elaborarse y si bien tiene el apoyo del sector industrial no logró que se incluyera un monto de recursos de apoyo o incentivos en el paquete presupuestal para 2023.