Monreal adelanta que Senado no votará en "fast track" ley del litio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, descartó la posibilidad de establecer un Parlamento Abierto para enriquecer la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que nacionaliza el litio, debido a que su grupo parlamentario considera urgente la aprobación de la propuesta presidencial.

En conferencia de prensa, aclaró que esta iniciativa no será aprobada en "fast track", ni tampoco habrá dispensa de trámites en el Pleno del Senado, ya que el procedimiento que se implementará será el que se ha aplicado en otras ocasiones, "ni más, ni menos".

"Se envía la minuta, se turna a comisiones, se discute, las comisiones emiten un dictamen y el pleno decide sobre ese dictamen, así lo hemos hecho, así lo haremos. No habrá dispensa de trámites en el Pleno y habremos de acudir a lo que siempre hemos hecho. Así es que no hay ni habrá ningún procedimiento fast track y seguiremos los lineamientos que siempre hemos llevado a cabo", explicó.

Monreal Ávila dejó en claro que su bancada respalda la iniciativa presidencial "sin ningún empacho", por lo que no aceptará las propuestas de la oposición para que se permita concesionar a particulares la explotación del litio.

Remarcó que esta iniciativa tiene por objeto determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación, industrialización y aprovechamiento integral de este mineral.

"Nosotros estamos de acuerdo. La exploración, explotación y aprovechamiento del litio y sus cadenas de valor económico, por su importancia estratégica, deben corresponder exclusivamente a la nación. Y por eso la nación debe de hacerse cargo de todo el proceso integral que esta industria genere y provoque", argumentó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que para reformas futuras que impliquen modificar la Constitución hay riesgo de parálisis legislativa, tras lo ocurrido en la Cámara de Diputados con la discusión de la reforma eléctrica, por lo que reconoció que en Morena "necesitamos a las minorías, necesitamos a la oposición para construir mayorías calificadas, si no lo hacemos así entraríamos en un proceso de parálisis legislativa".

Indicó que lo sucedido este domingo en San Lázaro fue una circunstancia propia de las democracias, porque en una "democracia se gana y se pierde" y en un Congreso como el actual se tiene que dialogar mucho y convencer para llegar a acuerdos.

Ricardo Monreal señaló que no considera que el resultado desfavorable de la votación del domingo en la Cámara de Diputados sea una derrota moral para el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Al contrario, yo diría que es una visión moderna del Estado nacional en donde todos vivimos en un Estado derecho y una división plena entre los poderes, una división de poderes donde los contrapesos existen y las funciones de cada poder se ejercen de manera autónoma.

"En cambio, es una victoria para el Estado de derecho, es una victoria para la democracia, es una victoria para el presidente López Obrador, que ha asumido con toda integridad la resolución de la Cámara de Diputados al rechazar su propuesta", puntualizó.