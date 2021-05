Monreal admite errores en la selección de candidaturas de Morena

En el marco de una gira "relámpago" por Yucatán, el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reconoció errores cometidos en el proceso de designación de candidatos en la entidad, pero aseguró que también será "una oportunidad para mejorar los mecanismos de selección pensando en las próximas elecciones".

Por lo tanto, invitó a los morenistas yucatecos a sumarse a los proyectos del partido, ya que, admitió, se encuentran "molestos y divididos".

Monreal, quien estuvo en Mérida para presentar su libro "Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral", hizo un llamado a la conciliación y la unidad entre los morenistas de Yucatán, "incluyendo a los que están molestos por la candidatura de Verónica Camino Farjat", quien del PRI se pasó al Verde Ecologista y luego se cambió a Morena, y aunque cuando lo hizo aseguró que no aceptaría ninguna candidatura, tiempo después fue postulada por el partido guinda a la alcaldía de Mérida.?El senador admitió que no fue bueno el proceso interno de selección en varias partes del país, por ello "llegó el momento de evaluar los procedimientos internos y los estatutos en el próximo congreso del partido".

Insistió que en la recta final del proceso electoral los morenistas yucatecos deben avanzar juntos "porque ningún voto sobra al momento de ganar una elección, todos perdemos si estamos divididos, todos perdemos si estamos aislados y sobre todo si no cerramos filas", señaló.

Al igual, minimizó los efectos de las encuestas en el ánimo de los votantes "porque Morena va a dar una sorpresa el 6 de junio cuando gane la elección".

"Cuando fui candidato al gobierno de Zacatecas, las encuestas siempre me colocaron 16 puntos por debajo del resto de candidatos, pero el día de la contienda terminé electo con una ventaja de más de 10 puntos en los votos", rememoró.