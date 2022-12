Monreal advierte preocupantes cambios de diputados al aprobar plan B

A-AA+

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que son preocupantes varios de los cambios que la Cámara de Diputados hizo a las leyes secundarias en materia electoral, al aprobar el "Plan B" de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, Monreal no quiso adelantar el sentido de su voto, pero recalcó que mantiene la opinión que externó el pasado 15 de noviembre, sobre que es inviable una reforma electoral sin tocar la Constitución Política.

Señaló que en una primera revisión que hizo al dictamen aprobado en San Lázaro, destacó tiene que analizar a fondo cada uno de los 450 artículos modificados, "pero sigo pensando igual, no cambio, nunca he cambiado, y cuando se trata de materia constitucional, yo sostengo que hay que modificar primero la Constitución".

Detalló que entre las modificaciones aprobadas por los diputados, le preocupan, por ejemplo, la desaparición de las Juntas Ejecutivas Distritales, el titular del Órgano Interno de Control, la propuesta de que los legisladores federales que buscan ser electos al cargo soliciten licencia a partir del inicio de la campaña, lo del periodo de veda, también algunos temas como el Sistema Nacional Electoral, la naturaleza del propio instituto, y la estructura orgánica del INE.

"Todo esto es parte de lo que tenemos que revisar sin precipitación, y lo estoy haciendo con mucho cuidado, y cada senador y cada senadora lo hará con cuidado, y no puedo adelantar nada. Sería irresponsable de mi parte pero ni todo es negro ni todo es blanco, yo creo que hay elementos dentro de los 450 artículos que están propuestos a modificar que son avances y que en esa virtud los habremos de valorar con toda objetividad, sin ningún prejuicio y sin ninguna actitud previa de descalificación o de aprobación a priori", indicó.

Ricardo Monreal reiteró que a la minuta de la Cámara de Diputados se le dará el trámite legislativo habitual, por lo que será analizada, discutida, dictaminada y votada sin precipitaciones, aunque reconoció que las dimisiones tienen libertad para marcar los tiempos y ritmos de la discusión.

"El Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio, será una discusión racional, inteligente, vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario, no habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispense, se abrevien o se evite el procedimiento ordinario. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto a nuestra investidura y a nuestro órgano colegiado", adelantó.