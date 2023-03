Monreal busca consensos para nombramientos del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal informó que está conversado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con la mayoría de los coordinadores de los grupos parlamentarios, con el propósito de construir una mayoría calificada y que la nueva propuesta de comisionados del Inai no se vetada por el Ejecutivo Federal "y ahorrarnos algún acto posterior de objeción".

Eso es lo que estoy intentando. Sin embargo, hasta ahora estamos construyendo esa posibilidad. El miércoles se dará cuenta al Senado en el Pleno, sobre el escrito de objeción que deja sin efecto el nombramiento de los dos comisionados. A partir de ahí, inicia un nuevo proceso que intentaremos acordar en la Junta de Coordinación Política, agregó.

El presidente de la Jucopo dijo que en el Senado de la República "tenemos ánimo, entusiasmo y por eso me reuní con el secretario de Gobernación, para intentar allanar los posibles nombramientos que surjan de los mejores perfiles de la lista que tiene el Senado de la República.

En las últimas horas, luego de que el presidente de la República objetó los nombramientos de Yadira Alarcón y de Rafael Luna, que recibieron el beneplácito de la mayoría calificada en el Senado mexicano para integrarse como comisionados del Inai, y dado que quedaron sin efecto esos nombramientos, me he dedicado a conversar con los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, con la mayoría de ellos.

Ricardo Monreal dijo que también con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para consensar, para que intentemos construir la mayoría calificada, pero que ésta no sea objetada o intentar antes de que sea objetada, buscar los perfiles que podamos coincidir tanto en el Ejecutivo como el Legislativo y ahorrarnos algún acto posterior de objeción.