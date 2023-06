Monreal buscará reconciliación con clase media y evitar hostilidades

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL). - La principal propuesta del senador con licencia Ricardo Monreal, para lograr la candidatura presidencial de Morena, será promover la reconciliación entre los mexicanos, para lograr la unidad, afirmó durante el inicio de su campaña en el Monumento a la Madre, en la Ciudad de México.

"La convivencia es indispensable para la reconciliación, porque sin reconciliación no hay nación. Es necesario que estemos unidos, cohesionados todos, en lo fundamental para recuperar nuestra Paz y nuestra nación", señaló durante su discurso.

A diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha calificado a la clase media como "aspiracionista sin escrúpulos", Monreal dijo que buscará dialogar con este sector de la población.

"Reconciliaremos a las clases medias, de la cual soy parte, buscaremos a los intelectuales y a los académicos para dialogar, dialogaremos con el empresariado, inversionistas", refirió, entre gritos de sus simpatizantes que lo proclamaba "presidente".

Y añadió: Soy hombre de acuerdos, de consensos, podemos llegar al mismo fin sin hostilidades, sin odios, sin rencores.

En cuanto a la inseguridad que se vive en el país, uno de los problemas que más aquejan a la población, señaló que ésta se debe reforzar.

"Debemos reforzar presupuestalmente los sistemas de seguridad, con equipamiento y labores de inteligencia, para que con anticipación tengamos la capacidad de enfrentar y desarticular las bandas del crimen, qué tanto daño nos han causado y que han provocado gran tristeza y desgracia, a lo largo y ancho del país", aseveró.

Asimismo, afirmó que el campo será otra prioridad que se debe atender de inmediato.

"Es impostergable atender y reforzar al campo de México. El campo no es problema, es solución. Requerimos con urgencia escuchar a los productores, campesinos, y acompañarlos en sus preocupaciones y demandas, no podemos dejarlos solos", dijo.

En cuanto a la propuesta del excanciller Marcelo Ebrard, sobre crear una secretaría para que la encabece Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, señaló que le parece una "propuesta inteligente", al término de su mitin que inició su campaña interna.