Monreal decidirá sobre su futuro político "sin precipitación"

MADRID (EFE).- El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, no desveló este sábado su futuro político como posible candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y anunció que tomará la decisión "sin precipitación y sin arrebatos".



Monreal, una de las figuras destacadas del gubernamental Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue el foco de atención en la rueda de prensa que celebraron este sábado en Madrid los legisladores mexicanos que asistirán a la XVI Reunión Interparlamentaria España-México el próximo día 28.

"La política es un proceso no arrebatado, tiene sus ritmos", dijo Monreal, ante las acusaciones de indefinición sobre una posible candidatura suya con otros grupos políticos al margen de Morena.

Y sobre las críticas que se le hacen voces de su partido y próximas a él, se negó a comentarlas: "Cuando esté en México lo comentaré", concluyó.

El senador reconoció que ha hablado con todos los partidos - "lo hago abiertamente", "no nos hace menos", "no me hace un traidor", dijo- e insistió en que, después de 26 años en el movimiento que encabeza el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "he creído conveniente que reflexionemos".

"Creo que estamos en un proceso de transición política en México" y "podemos aportar todos", consideró.

Sobre esta iniciativa de diálogo planteada por el senador Monreal, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que le toma "el guante", ya que la política es "diálogo" y "pluralidad".

Por su parte, el diputado Luis Espinosa Cházaro, del Partido de la revolución Democrética (PRD), reconoció que han hablado con Monreal y "no voy a ocultarlo", "tiene las puertas abiertas", dijo.

Desde su propio partido, la diputada de Morena Claudia Selene Ávila afirmó que Monreal "tiene la madurez política para la toma de decisiones" y destacó que siempre busca "como unificar y no dividir".