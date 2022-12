Monreal defiende voto en contra del plan B

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que no votó en contra del plan B de la reforma electoral para que la oposición le ofreciera ser candidato presidencial.

En conferencia de prensa, expuso que “estamos todos obligados a respetar la Constitución, eso es lo único que hice; no me mueve ningún otro propósito: ni ser nada ni estar en el oportunismo político de aceptar o de que se ofreciera alguna otra posición política futura; esa no es mi intención”, aseguró el senador.

Manifestó su respeto por todos los partidos políticos: “Es más, creo que el PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano tienen personas extraordinarias, hombres y mujeres que pueden ser sus candidatos, muy buenos candidatos para que la sociedad los valore”.

Sin embargo, reiteró: “Yo no voté para que se me tomara en cuenta por algún partido de oposición: no, voté en conciencia, en mi condición de hombre de honor y en mi condición de legislador autónomo, de respetar la Constitución”.

Ricardo Monreal dijo que se necesitará acudir hasta el 1 de febrero para continuar y consolidar el trámite de aprobación del llamado plan B.