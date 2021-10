Monreal descarta "encontronazo" por discusión del paquete económico

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucocpo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la mayoría de Morena en la Cámara Alta actuará con respeto en la discusión de la Ley de Ingresos para no tener un "encontronazo" con la oposición, cómo ocurrió en San Lázaro, donde las bancadas oficialistas y la oposición se enfrascaron en una ríspida discusión que derivó en un zafarrancho.

"Nosotros no vamos a prestarnos para eso. El Grupo Parlamentario de Morena actuará con respeto. Pero tampoco puedo hablar por nadie en lo individual; a mí no me preocupa el debate duro, ríspido, he sido opositor.

"Y tampoco debe alterarnos lo que sucede en la Cámara de Diputados, a veces el cansancio, las horas de trabajo, la tensión, te genera estos momentos de aparente fricción", señaló el morenista.

Del mismo modo, el presidente de la Jucopo calificó como "normal" lo ocurrido en San Lázaro, cuando diputados de Morena y del PAN protagonizaron un enfrentamiento verbal que derivó en jalones y empujones que obligaron al presidente de la Mesa Directiva a decretar un receso.

Monreal Ávila garantizó que en la Cámara Alta no se verá un espectáculo así, aunque reconoció que en esta legislatura es más difícil construir acuerdos con la oposición.

"Siempre hay aquí dificultades para construir acuerdos, yo lo he dicho. En las últimas etapas los partidos políticos están más en posiciones inflexibles políticas, normales, a mí me parece que es inscrito en la normalidad democrática, porque ellos luchan por sus ideales y de acuerdo con sus principios aplicando una estrategia que diseñan", apuntó.

"Pero no hay que cansarnos, hay que seguir insistiendo, hay que seguir impulsando acuerdos, consensos, es lo mejor para el país", señaló el líder de los senadores de Morena, entrevistado después de reunirse en privado con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, con quien tomó café para analizar el paquete económico que tendrá que ser ratificado por el Senado, y la agenda legislativa que está pendiente en el actual periodo ordinario de sesiones.