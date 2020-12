Monreal deslinda a Morena de críticas de senador Guadiana a Bartlett

La mayoría de Morena en el Senado de la República respalda al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, dijo el coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

El legislador deslindó a su bancada de las declaraciones del senador Armando Guadiana, de este mismo grupo parlamentario, que en la mañana se sumó a la exigencia de senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano realizar una investigación independiente sobre el apagón que ayer afectó a 10 millones de usuarios de CFE en todo el país.

"La mayoría no comparte la postura del senador con licencia Armando Guadiana Tijerina y de algunos integrantes de la Comisión de Energía que solicitaron una investigación independiente sobre el desbalance en el suministro eléctrico de varias entidades del país, así como la remoción del titular de la CFE", dijo.

"Como grupo parlamentario respaldaremos al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Le pedimos que no se detenga".

Dijo las pasadas administraciones abandonaron a la industria eléctrica nacional y que el Gobierno Federal ha buscado resolver esta situación para evitar problemas en el futuro.

"Tiene que haber una competencia leal y la Comisión Federal de Electricidad debe ser rescatada, para evitar el alza de los precios de la energía eléctrica. Ese es el principal objetivo y el compromiso de la 4T, que estoy seguro se va a cumplir".

Por la mañana, Armando Guadiana reclamó que las personas que están al frente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) son jóvenes pero no tienen la experiencia suficiente o necesaria para afrontar la conducción de los organismos especializados; y que quienes sí la tenían renunciaron porque "no les hacían caso".

"A la realidad de los apagones hay que agregarle que la red nacional está con alquileres desde hace tiempo. Está de mírame y no me toques, es importante que la CFE tenga el dinero suficiente para afrontar los gastos de mantenimiento de las redes. Los daños son bastante grandes", dijo.