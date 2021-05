Monreal dice que 105 mil pesos al mes no le alcanzan, por eso escribe libros

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que el sueldo de 105 mil pesos mensuales que recibe como funcionario público no es suficiente para cubrir sus gastos, por lo que ha optado por vender libros para ayudarse.

El legislador defendió las medidas de austeridad que ha impulsado su partido y expuso que él ha tenido que ajustarse a la reducción salarial.

Durante la presentación de su libro Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral, Ricardo Monreal criticó que senadores de la anterior Legislatura ganaban entre 500 y 800 mil pesos por mes dependiendo de la presidencia de comisión que ocupban.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política expuso que con el recorte salarial ha tenido que escribir y vender libros.

"Cuando llegamos, hicimos un acuerdo la mayoría de Morena y redujimos la dieta un 80 por ciento, ahora solo percibimos 105 mil pesos por mes, eliminamos gastos médicos mayores, autso de lujo, todos los vendimos, ahora cada uno lleva su vehículo particular, se eliminaron vales de gasolina, se eliminaron vales de comida, se eliminaron seguros, fondos de ahorro", recordó.

El morenista pidió a los asistentes al evento que compren sus libros, de los cuales, según dijo, solo recibe 30 por ciento de la editorial.

Añadió que pese a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no recibe un salario porque es Senador.

"Mi amable recomendación es que compren libros porque me paga la editorial 30 por ciento, yo soy maestro de la UNAM, pero porque soy Senador no me pagan, entonces por todos lados perdí, antes me pagaban, ahora no he dejado mis clases, soy maestro de la materia en la UNAM, pero no recibo un sueldo, lo hago con mucho gusto, tengo mucho que pagarle a mi alma mater", mencionó.