Monreal insiste en comparecencia por migrantes de Ciudad Juárez

OAXACA, Oax., abril 1 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, insistió en que el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, deben comparecer ante la Cámara Alta por el incendio del centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, que causó la muerte de 39 personas.

Desde Oaxaca, en donde asistió al "Foro sobre la visión del país", Monreal reiteró que está convencido que ambos funcionarios deben comparecer puesto que "el Estado de ninguna manera puede desoír esta grave situación que sucedió con los migrantes, y creo que no se va a evitar que rindan informes y que comparezcan".

Monreal dijo que él hizo una propuesta personal en una reserva, que se presentó como punto de acuerdo, pero que sólo es un miembro del Grupo Parlamentario. "Aunque coordino, me rijo por la mayoría de mis compañeros", afirmó.

"De momento la mayoría no aceptó que comparecieran, yo voté a favor de que comparecieran, pero la mayoría opinó que no. Sin embargo, aquí desde Oaxaca, le puedo decir que sigo insistiendo y pensando lo mismo: Sí deben comparecer, no sólo ellos, todos los funcionarios que estén involucrados", afirmó.

Negó que en Morena se pretenda quitar responsabilidades a los funcionarios y recordó que incluso cuando fue el debate, personas del partido solicitaron la destitución inmediata del Comisionado del Instituto de Migración.

"Lo que tenemos que hacer frente a esos hechos es encabezar la indignación, no ocultarla, no soslayarla, no minimizarla.

Morena debe encabezar la indignación por estos hechos, defender los derechos humanos, y exigir la reparación del daño y la responsabilidad penal de quienes sean indiciados o señalados como presuntos responsables", afirmó.