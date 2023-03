Monreal lamenta "reparto de culpas" de Adán Augusto por migrantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, calificó de "desafortunado" y "lamentable" el "reparto de culpas" que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respecto a la muerte de 38 migrantes en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

"Yo creo que eso es lamentable; lo más desafortunado, lo más grave, lo más delicado es intentar tapar el hoyo o tapar esta irresponsabilidad con el reparto de culpas. Para mí eso no es afortunado, al contrario, hay que dar la cara", consideró.

Monreal Ávila expresó que lo más importante es que se investigue a fondo y se castigue a los responsables de la muerte de los migrantes, además de que comparezca ante el Senado quien tenga que comparecer para explicar qué fue lo que ocurrió y por qué las autoridades no actuaron para evitar esta tragedia.

"El titular del Instituto Nacional de Migración tiene que dar la cara y tiene que venir, si es necesario, al Senado, pero sobre todo hay que encabezar la indignación, hay que dar la cara (...) y si es necesario hacer comparecer al comisionado del instituto de migración lo vamos a hacer, y si es necesario que vengan los secretarios también lo vamos a hacer", puntualizó.

Afirmó que "lo que conviene y lo que procede en este caso es que se agilicen las investigaciones, que se procese a los responsables. Me parece que lo que le conviene al gobierno y a los propios integrantes del poder legislativo es dar la cara, encabezar la indignación, porque hay indignación. No hay que tenerle temor, hay que encabezar la indignación y llegar hasta las consecuencias que se requieran".

En este sentido, hizo un llamado al gobierno y a sus compañeros de Morena a demostrar que son diferentes.

"Lo primero que tenemos que hacer es, quiénes son los responsables de la tragedia ahí, quiénes fueron los que cerraron la puerta, quiénes eran los responsables de esta situación, quiénes privaron de la libertad a los migrantes y por qué, es decir actuar de inmediato, no permitir que la indignación social siga creciendo por la impunidad", enfatizó.