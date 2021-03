Monreal llama a evitar una tercera ola por Covid-19

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a la población no salir de vacaciones en este periodo de Semana Santa para evitar una tercera ola por Covid-19.

"Si puedes no salir de tu domicilio, no lo hagas porque puede presentarse un tercer rebrote o una nueva emergencia sanitaria, si no tenemos cuidado".

En un video publicado en sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pidió a los ciudadanos a mantener todas las medidas sanitarias posibles, para evitar la propagación del virus.

Al referirse al Plan Nacional de Vacunación, dijo que "por fortuna" está generando expectativas positivas en todo el país.

"Por esa razón tenemos que tener confianza en que este plan se concluirá. Pero, nosotros hagamos nuestra parte".

Monreal Ávila pidió a la gente no confiarse porque "no hemos salido de la emergencia sanitaria".

Indicó que todos los integrantes del Senado intentarán mantenerse en sus domicilios, en sus casas, en sus regiones, durante esta Semana Santa. "Hagámoslo por todos, hagámoslo con responsabilidad y con seriedad", puntualizó.