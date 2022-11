Monreal necesita reconciliación con morenistas, asegura Mario Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el senador Ricardo Monreal reconociera que ha tenido acercamientos con partidos de oposición, el dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que hay un evidente rechazo y repudio hacia el legislador por parte de la militancia, que no perdona este tipo de "actitudes".

Al ser cuestionado por las declaraciones del legislador, Mario Delgado subrayó que tiene que hacer un "esfuerzo extraordinario" de reconciliación al interior del partido si busca aspirar a la candidatura presidencial.

"Ayer [domingo] la gente estaba verdaderamente irritada con los comentarios del senador Monreal. Se lo digo de buena lid, sin ninguna intención, es que ese tipo de actitudes, la gente lo registra y no lo perdona", expresó.

"Ayer tuve muchas manifestaciones de rechazo a las actitudes o declaraciones del senador Monreal y pues, creo que es algo que él tiene que medir, que calcular, porque ganarse el repudio de la gente, con base a estas declaraciones, después a él le va a provocar un ambiente muy complicado en nuestro movimiento", manifestó.

En todo caso, dijo que el senador tendría que tener una comunicación más eficaz y explícita para no generar una reacción negativa entre la militancia.

El dirigente de Morena dijo que no se le va a descartar de la competencia por la candidatura presidencial, pero que debe iniciar su reconciliación empezando por Morena.

"Lo que creo es que él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento porque ayer, insisto, noté un gran repudio y un gran rechazo y un gran enojo de la militancia hacia el senador Monreal.

"Nosotros como partido no lo vamos a descartar, pero pues evidentemente si quiere participar en el proceso de selección del candidato del 24 sí tendría que iniciar un proceso, así como él dice, de reconciliación nacional, pues tendría que empezar por la militancia de Morena ahí es donde él necesita una reconciliación", sostuvo.

Por otra parte, felicitó al canciller Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López por mostrar unidad durante la marcha.

"Me parece que es una imagen muy buena también para todos y para todas que haya unidad. No nos va dividir nada y eso nos asegura una buena ruta hacia el 2024", afirmó.