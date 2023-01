Monreal pide a Riquelme y a Del Mazo no intervenir en elecciones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal Ávila pidió a los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme, y el Estado de México, Alfredo del Mazo, que "no dispongan de recursos públicos para destinarlos a fines electorales", además de que advirtió la posibilidad de que el crimen organizado financie campañas electorales con dinero ilegal.

En un video publicado en redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena pronosticó que los comicios del 4 de junio próximo en esas entidades serán muy cerrados, pero lo importante es cuidar ambos procesos.

"Que no se viole la Constitución ni la ley, que los gobernadores no dispongan de recursos públicos para destinarlos a fines electorales, ni ellos ni los de otras entidades federativas, porque estaríamos reciclando las viejas prácticas de las que nos hemos quejado y de las que hemos protestado siempre", recalcó.

Ricardo Monreal enfatizó que estas elecciones serán un preámbulo del proceso electoral de 2024, "por eso no podemos permitir que haya recursos ilegales, ni del sector público ni del privado".

"Y uno de los temas que tenemos que cuidar, con mucho celo, es el recurso proveniente de actividades ilícitas, que tanto en el Estado de México como en Coahuila pudieran estar tentados quienes se dedican a actividades ilícitas a financiar las campañas de los partidos; evitémoslas", insistió.

El senador zacatecano exhortó a que "la Fiscalía General de la República y que los órganos del gobierno traten de cuidar, vigilar y evitar que se filtre o se infiltre dinero ilícito, o siendo lícito, sea aportación ilegal a las campañas. Todos tenemos que contribuir a que la democracia impere", apuntó.