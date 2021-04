Monreal pide aplazar discusión sobre regulación de marihuana

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que podría ser la próxima semana cuando se solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una prórroga para legislar sobre la despenalización de la marihuana.

Pidió una pausa para discutir la despenalización hasta septiembre.

Monreal Ávila pidió ampliar el plazo para la deliberación en el Senado de la República puesto que la minuta que envió la Cámara de Diputados tiene inconsistencias e inclusive incurre en actos de inconstitucionalidad, lo que podría dar pie a la presentación de amparos en contra de lo que se apruebe.

"Lo mejor para todos es que sea una buena ley. Prefiero que nos demos una pausa, un tiempo y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo periodo de sesiones, cuando inicie el 1 de septiembre. Hay muchos intereses y el Senado no puede legislar bajo presión de nadie", dijo.

En conferencia de prensa durante la sesión del Pleno que se lleva a cabo a la distancia, Monreal Ávila explicó que en caso de que la Corte no conceda una prórroga, la fecha límite se cumple el 30 de abril, el expediente se turna a un ministro de la Corte para elaborar un proyecto de resolución de declaratoria de inconstitucionalidad de las 5 normas o artículos de la Ley General de Salud.

Entonces la declaratoria de inconstitucionalidad que la Corte realice traería como consecuencia que esos 5 artículos que declaró como inconstitucionales salgan del marco normativo vigente.

"Si la corte no concede ninguna prórroga, el efecto sería que los artículos que declare inconstitucional la Corte salgan del cuerpo normativo y no tengan ninguna aplicación, y por tanto el Congreso de la Unión tendrá que legislar sobre esas normas para evitar el caos. Tenemos que cuidarlo mucho porque entonces quedará abierta la posibilidad del consumo, de la posesión y del todo", dijo.