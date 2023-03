Monreal recorrerá estados para difundir Proyecto de Reconciliación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL). - El senador Ricardo Monreal Ávila dio a conocer que todos los sábados y domingos recorrerá los estados del país para dar a conocer el Proyecto de Reconciliación Nacional, "un plan muy ambicioso, pero creíble".

Monreal Ávila insistió en que se puede llegar al mismo sitio con acuerdos y consensos, con decisiones que a todos nos convengan, en las que estemos unidos en lo fundamental, aunque tengamos diferencias de partidos, de participación o de enfoques.

En un mensaje que compartió en redes sociales, confió en que, a pesar de que "la cancha está dispareja" en el proceso interno, ganará la candidatura de Morena a la Presidencia de la República de 2024, con el apoyo de la gente, de los jóvenes que quieren que México prospere.

"A pesar de que la cancha está dispareja en el proceso interno, que iniciará cuando lancen la convocatoria en Morena, soy un hombre de esperanza, soy un hombre que ha combatido la adversidad y siempre me han perseguido esas circunstancias que caminan en mi contra".

"Pero la gente siempre me ha ayudado a salir adelante, el pueblo, tengo fe en Dios y tengo esperanza en la gente de México, jóvenes, que quieren que México prospere, mejore, se enfrente a los grandes retos".

Además, destacó que se vive un momento clave para la vida del país, por lo que adelantó que visitará los estados de la República para informar sobre el Proyecto de Reconciliación Nacional que promueve.

"Sí se puede llegar al mismo sitio con acuerdos, con consensos, con decisiones que a todos nos convengan, en las que estemos unidos en lo fundamental, aunque tengamos diferencias de partidos, de participación o de algunos enfoques en particular".

Con este propósito, Ricardo Monreal visitó este fin de semana las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac de la Ciudad de México.

Esta región, que es el único pulmón de la capital del país, está amenazada por la mancha urbana, la deforestación, la inseguridad, los feminicidios y porque no se respetan los derechos de los pueblos originarios.

"Hay que apoyar a los trajineros, hay que rescatar los canales, hay que mantener la belleza, hay que cuidar el medio ambiente", puntualizó.