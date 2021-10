Monreal: reforma eléctrica de AMLO ha polarizado ambiente político

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que el debate en torno a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un ambiente muy polarizado.

El senador morenista advirtió que por ese motivo, cualquier comentario, descalificación o ataque de actores externos al Congreso de la Unión pueden complicar la construcción de acuerdos con las diferentes fracciones.

"Yo estimo que está muy polarizado el ambiente político, por eso hice un llamado ayer a que los actores externos nos permitieran deliberar con respeto. Si priva la descalificación, el ataque y los comentarios encontrados, nos dificulta la discusión", expuso en entrevista al término de su participación en la 43 Asamblea Global de la Privacidad 2021.

Monreal Ávila detalló que el debate de la reforma eléctrica en Cámara de Diputados "será la reina de las discusiones", ya que se trata de la modificación más profunda que se haya planteado en estos tres años, por lo que reiteró su llamado a quienes no tienen conocimiento y a quienes no son legisladores, que "nos permitan deliberar, generar los acuerdos y los consensos en el interior de las cámaras del Congreso de la Unión", insistió el morenista.

Dijo que la bancada de Morena y sus aliados "estamos todos unidos, pero no nos alcanzan los votos y tenemos que hacer un esfuerzo por conversar con los otros partidos políticos para lograr la mayoría calificad, es un trabajo profundo, intenso, de mucha energía y que no nos cansaremos de buscar la posibilidad de consensos para aprobar la ley.

"A todos los vamos a escuchar, incluyendo a Manuel Bartlett [director general de la CFE] , pero no pueden adelantar lo que la ley vaya a decidir, lo que el legislador vaya a aprobar. Nos dificulta adentro", expresó.

El senador Monreal Ávila confió en que el PRI se mantenga en la postura de analizar la reforma y tomar una decisión tras los parlamentos abiertos.

"En el Senado estamos esperando, vamos a esperar a ver qué sucede en la Cámara de Diputados los próximos días, pero para mí, esta es la reforma clave en la que estamos inmersos en su discusión. Yo estoy hablando con todos los grupos parlamentarios: Con el PAN, con el PRI, con el PRD", reiteró.

Monreal Ávila detalló que desde su trinchera seguirá convenciendo a la oposición para que la reforma eléctrica sea aprobada.

