Monreal se solidariza con empleados privados de su libertad

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 28 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal expresó su solidaridad a familiares de los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas que fueron "levantados" este martes por un grupo armado en el tramo carretero Ocozocoautla de Espinosa-Tuxtla Gutiérrez.

"El pueblo de Chiapas merece vivir en paz y en tranquilidad; somos más los buenos que los malos y éstos no nos pueden afectar ni generar miedo o temor a seguir viviendo en la comunidad", subrayó.

"Nuestro deseo es que los retenidos sean rescatados sanos y salvos y que no haya impunidad", agregó el político.

En gira por Palenque, el senador de Morena sugirió al gobernador Rutilio Escandón Cadenas nunca "transar ni negociar con el crimen ni con los delincuentes".

Consideró que el papel como autoridades es simplemente aplicar la ley a quien la viole para que los pueblos vivan en paz, con integridad y en tranquilidad social.

Durante la asamblea informativa a la que acudieron unas 2 mil personas, el legislador federal expresó que en México está pendiente reforzar la seguridad.

"Como Cuarta Transformación tenemos la prioridad que la gente viva sin temor ni miedo, que camine y no sea molestada, que trabaje y no se le extorsione ni les pidan dinero los grupos del crimen organizado.

"Eso no, eso es parte de lo que tenemos que exigir, que no se presente en nuestros pueblos, municipios y ejidos. Por eso estamos luchando y por eso estoy aquí", manifestó.

Acompañado de su esposa María de Jesús, el morenista destacó que es uno de los aspirantes a continuar la Cuarta Transformación, para tal fin planteó cerrar filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador porque rompió el molde de la vieja y rancia política del pasado y profundizó los procesos democráticos que vive el país.

Ahora, estableció, lucha porque Morena se mantenga en el proceso de transformación que se inició hace 5 años.

"Los procesos de transición política duran años, y el proceso que inició el presidente está inacabado, no se ha terminado ni consolidado. Esa es la razón por la que quienes somos fundadores queremos concluirlo para bien de la gente, porque no se puede permitir que vuelvan la oligarquía, los malos gobiernos, el saqueo y la corrupción que destruyeron a México".

Afirmó que se debe continuar cambiando y provocando políticas públicas en beneficio de la población; "estamos todavía quedándole a deber al campo mexicano, a los campesinos de México".

En ese punto, finalizó, se deben impulsar los esfuerzos en estos últimos meses que le quedan al gobierno federal para emparejar a los campesinos en apoyos y respaldos.