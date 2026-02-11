logo pulso
Monreal señala que errores de Morena afectan a Claudia Sheinbaum

Ricardo Monreal reconoce que los escándalos en Morena impactan directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 08:19 p.m.
A
Monreal señala que errores de Morena afectan a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que la primera en salir afectada tras los embates de los medios de comunicación por los recientes escándalos dentro del partido es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Monreal reconoce impacto de escándalos en Sheinbaum

En entrevista a medios desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que "cada vez que sucede un escándalo o la detención de un presidente municipal como el de Tequila, o el viaje de nosotros en el extranjero, o el viaje de algunos otros, o los lujos de algunas otras, cada vez que ve eso la presidenta debe de decir ¿por qué?, ¿por qué esa actitud de no observar la doctrina y los principios que Morena sostiene?".

El coordinador señaló que no era "justo para ella", pero que nadie puede quitar que la Mandataria "es la conductora del Movimiento (de la 4T)", el cual se fortaleció, dijo, primero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy por ella.

Monreal advierte disputas fuertes en Morena

Monreal advirtió que si no se atienden las reglas en la selección de candidatos para el 2027, es muy probable que el partido sufra escenarios de ruptura y de división.

Además, aseguró que Morena es un partido joven y muy exitoso, que en menos de una década, logró dos veces la Presidencia de la República. "Eso trajo problemas, porque al ser un partido tan fuerte, hay disputas muy fuertes por las posiciones dado que todos dan por sentado que al ser candidatos de Morena serán gobernadores, diputados o regidores", sostuvo.

SLP

El Universal

