Monreal sostiene encuentro con estudiantes mexicanos en Madrid

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- En el marco de su visita de trabajo a España, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo un encuentro con estudiantes mexicanos de posgrado en Madrid.

El legislador les explicó a las y los jóvenes el objetivo de la XVI Interparlamentaria entre México y ese país europeo, un encuentro que no se llevaba a cabo desde hace siete años.

"Escuché con atención sus opiniones y me dio gusto ver su gran interés sobre lo que ocurre en nuestro país", escribió el legislador en redes sociales.

Además, destacó que México vive un proceso profundo de transición política, al que seguramente le dan seguimientos los estudiantes mexicanos que viven en España.

Monreal Ávila encabeza la delegación de senadores y diputados mexicanos que asisten a la XVI Reunión Interparlamentaria España-México, en la que se buscará fortalecer la relación comercial, económica, política y cultural entre ambas naciones.

La inauguración del encuentro se llevará a cabo este lunes, y además están programadas cuatro sesiones de trabajo para analizar la cooperación económica y comercial bilateral; temas relativos a igualdad, educación, salud y cultura; en materia de combate al cambio climático; y sobre seguridad y fortalecimiento del Estado de derecho.

El senador explicó a los estudiantes que desde hace siete años no tenía lugar esta reunión, "y ahora que la venimos a realizar hay mucha expectativa porque se mejoren las relaciones México-España".

Comentó que a este encuentro asisten los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Senado, así como diputados federales.

"Me da mucho gusto reunirme con ustedes. Tengo la invitación a estar en la Complutense a dar una conferencia, ayer me reuní con personalidades de la Universidad. Soy maestro de la UNAM, doy clases en el posgrado, terminamos el semestre apenas el viernes pasado; y también hay muchos jóvenes de España allá en México, en la UNAM", destacó.