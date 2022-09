Monreal va por dictamen sobre militarización con todos los partidos

A-AA+

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció en favor de que se elabore un nuevo dictamen sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero que sea producto del análisis y participación de todas las fracciones parlamentarias y no solo del Morena y el PRI.

En la clausura del Taller Legislativo "10 por México", Monreal Ávila aseguró que su grupo parlamentario no está buscando un acuerdo bipartidista Morena-PRI, pues la intención es que todos podamos construir una alternativa.

"Tenemos que demostrar a la sociedad que tenemos la capacidad y que no nos interesa la raja política", subrayó.

"La semana próxima nos convocaremos todas las fuerzas políticas, y de manera honesta, seria, abierta, buscaremos todos juntos de qué manera podemos construir una propuesta de redacción alterna en la que coincidamos todos. Yo sí creo en los consensos, creo que lo podemos lograr, creo que es momento de pensar por México, no de pensar en una posición personal", sentenció.

Ricardo Monreal se pronuncio por buscar una nueva alternativa de reforma y "rediscutir" con libertad y pluralidad la posibilidad de un encuentro en el Senado con todas las fuerzas políticas.