Monreal ve necesaria reunión con Ebrard y Sheinbaum de cara a 2024

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó que le gustaría sostener una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de cara a la definición del candidato morenista en la elección presidencial de 2024.

Durante entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, el legislador habló sobre el encuentro que sostuvo con la mandataria capitalina el lunes pasado, el cual fue facilitado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Sin embargo, Monreal consideró que aún está incompleta la fotografía, pues en la reunión no estuvo presente el canciller, por lo que llamó a un encuentro entre los tres.

"Creo que deberíamos reunirnos los tres, Marcelo Ebrard, Claudia y un servidor, en un gesto auténtico de amistad, de respeto y de búsqueda de que el movimiento que integramos no vaya a tener una actitud incorrecta o que se ponga en riesgo la ratificación de nuestro movimiento para 2024", explicó.

Al respecto del papel del encargado de la Secretaría de Gobernación (Segob), el senador admitió que aunque por el momento es un árbitro entre los aspirantes a la candidatura presidencial, este puede cambiar de lado y sumarse a la contienda.

"Su propia posición política como secretario de Gobernación lo coloca en un aspirante en la escala a suceder al Presidente de la República", refirió.

Finalmente, a pregunta de Carlos Loret, Ricardo Monreal explicó que además de reunirse con Claudia Sheinbaum, ambos acordaron una suerte de pacto de no agresión, en tanto se define el candidato presidencial en 2024.

"Lo que acordamos fue respetarnos, lo que acordamos fue caminar juntos en la agenda legislativa de la Ciudad de México, lo que acordamos fue caminar en torno al liderazgo del presidente López Obrador y lo que acordamos fue no generar fisuras dentro de Morena y que, en su momento, cuando se lance la convocatoria nos pondríamos de acuerdo para que se ubicara una buena contienda con piso parejo sin exclusiones y sin rupturas".