Monseñor Coppola deja México; será nuncio apostólico de Bélgica

El Papa Francisco nombró al hasta ahora representante en México, monseñor Franco Coppola, como nuevo nuncio apostólico en Bélgica.

Mediante un comunicado, la Oficina de Prensa del Vaticano anunció este lunes 15 de noviembre que el Papa Francisco nombró a Franco Coppola como nuevo nuncio apostólico de Bélgica.

Franco Coppola dijo que se quedará en el país hasta el fin del año para terminar los asuntos pendientes.

"Tengo entendido despedirme de nuestra Madre el 1 de enero, en la Misa que tradicionalmente el nuncio celebra en la Basílica de Guadalupe", señaló y agradeció a los obispos mexicanos y al pueblo de México.

"Agradezco a cada uno de ustedes, mis hermanos obispos por haberme regalado, sin ni siquiera conocerme, el gran respeto que tienen por el mismo Padre (...) Y al pueblo santo de Dios que peregrina en México; su fe sencilla y ardiente me ha pedido en cada momento estar a la altura de lo que él ve en sus pastores, la presencia misma de Dios que lo bendice y guía", dijo.

Monseñor Franco Coppola informó que los días siguientes los pasará en Roma, entregando el trabajo hecho en México y recibiendo las encomiendas para lo que lo espera en Bélgica, donde llegará a mitad de enero.

Franco Coppola fue designado Nuncio Apostólico en México el 9 de julio de 2016 y llegó al país el 28 de septiembre del mismo año.

La Conferencia del Episcopado Mexicano agradeció a Franco Coppola por la labor que realizó durante 5 años en nuestro país y lo felicitó por su nombramiento como nuncio apostólico en Bélgica.

Franco Coppola en Michoacán

Ante la violencia que se registra en Michoacán por el choque de grupos de la delincuencia, el nuncio apostólico visitó el municipio de Aguililla y dijo que la justicia es la único que garantiza la paz verdadera.

Consideró que su visita no era un desafío de la iglesia católica al crimen organizado, sino un acompañamiento a las víctimas de la violencia.

Dijo no temer por su vida en esta visita, ya que se encomendó a sus ángeles y es Dios el que decidía sobre su vida.