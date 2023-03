Morena acusa a Creel de querer "descarrilar" elección del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, señaló que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quiere descarrilar el proceso de elección de consejeros y la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), siguiendo instrucciones de la dirigencia nacional de su partido.

"No es posible que el presidente de la Mesa Directiva esté descalificando de antemano, y que sea el vocero de las intencionalidades que confirma el dirigente de su partido Acción Nacional. Acción Nacional quiere descarrilar el proceso", comentó Mier Velazco.

Detalló que este miércoles, a las 18:00 horas, se reunirá la Jucopo para impulsar un acuerdo "que no sea motivo de cuotas y de cuates", e invitarán al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, para pedirle que no interceda en el proceso.

Señaló que Creel Miranda se olvida de sus atribuciones como presidente de la Mesa Directiva, y se extralimita guiado por su aspiración a participar como candidato a la Presidencia de la República, el próximo año.

"El día domingo, aun cuando no se había publicado, ya estaba descalificando el procedimiento, el proceso y el trabajo del Comité. El presidente de la Mesa Directiva se deja llevar por sus ansías de precandidato y desconoce totalmente la responsabilidad que tiene", comentó.

El también coordinador de la bancada de Morena, reafirmó que Morena y sus aliados irán por la insaculación de los aspirantes a consejeros y la presidenta del Instituto Nacional Electoral, en la Cámara de Diputados.

Explicó que, en la reunión de la Jucopo de hoy, se llegó a un acuerdo de interpretación del proceso de insaculación, por lo que se le pidió a la Dirección Jurídica, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la opinión de las áreas jurídicas de los grupos parlamentarios que realice un solo documento con lo que establece la convocatoria y la Constitución, que será entregado a las 14:00 horas.

"Para tener listo un eventual escenario de insaculación, que es nuestra convicción, porque es un método ampliamente democrático. Sin descalificar a nadie, ni por apellido ni por trayectoria", refirió el presidente de la Jucopo.