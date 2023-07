Morena acusa que existen dos "frentes" opositores e impugnará

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Morena impugnará el registro del Frente Amplio por México, ya que PAN y PRD tienen vigente un convenio con Movimiento Ciudadano con el que conformaron el Frente Ciudadano por México, señaló el diputado Hamlet García Almaguer.

Dicho registro anterior tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del próximo año, por lo que la impugnación se hará ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la siguiente semana, detalló el legislador guinda.

"Hay un frente, PAN, PRD y MC; y hay otro frente simultáneo PAN, PRD y PRI. Desde nuestra perspectiva no pueden existir estos dos frentes de manera simultánea, tendrían que cancelar el primero o disolverlo para estar en condiciones", apuntó.

El legislador puntualizó que Morena no está en contra de que la oposición conforme su nuevo frente, sino de que no cancele el anterior, que tuvo nacimiento el 5 de septiembre de 2017, "la oposición, entonces tiene frentitis", refirió.

García Almaguer apuntó que la situación es también una cuestión ideológica, porque "un frente implica una mancomunidad", y es válido cuestionar si tanto PAN como PRD van a usar sus prerrogativas y cuál de los dos frentes en los que participan los aplicarán.