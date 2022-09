Morena advierte que "corregirá" el presupuesto del INE

A-AA+

La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que realizará los ajustes necesarios al presupuesto de 18 mil millones solicitados por el órgano electoral para 2023.

El Consejo General del INE aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos de 2023 por 14 mil millones de pesos, así como un presupuesto precautorio por 4 mil 025 millones para una posible consulta popular.

Durante la sesión, el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo aseguró que es posible hacer un gasto más eficiente. Incluso, mencionó que el Órgano Interno de Control ha hecho observaciones sobre la falta de planeación.

"Morena revisará exhaustivamente el presupuesto que presentará este Instituto, y no tengan ninguna duda que se harán los ajustes que se tengan que hacer. A Morena no le temblará la mano para corregir la plana una vez más", advirtió el diputado federal.

Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdova subrayó que la Cámara de Diputados no podrá realizar ajustes a los recursos sin una motivación reforzada.

"Es decir, demostrar públicamente que este Instituto no presupuestó bien, o en todo caso, por qué con los recursos que se le otorguen podremos cumplir todas y cada una de las funciones constitucionales", apuntó.

El mensaje fue respaldado por el resto de los consejeros, quienes justificaron la cantidad pedida por el INE.

La consejera Carla Humphrey hizo un llamado a la Cámara de Diputados a abrir un diálogo permanente en materia presupuestal y de eventual reforma electoral.