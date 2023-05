Morena anuncia consulta popular para reformar al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que promoverá una consulta popular, a fin de que la ciudadanía decida si quiere o no reforma el poder judicial.



Lo anterior, con el objetivo de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan ser elegidos mediante votación popular.

"En Puebla anuncié que en la @Mx_Diputados, el movimiento que encabezamos propondrá que se realice una consulta popular para conocer si la gente quiere que las y los ministros de la @SCJN sean electos por el voto popular y acabar con los privilegios. ¡Que el pueblo decida!", escribió en su cuenta de Twitter.

Más tarde, a través de un comunicado, dijo que dicha propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y seguramente sus aliados ayudarán, "seremos casi el 60 por ciento".

El legislador guinda expresó que la ruta sería para que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley.

"La gente podría decidir si los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial", declaró.

El coordinador advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial, porque dictan sentencias "injustas" o no dictan sentencias: "Tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto en el fuero común como en el fuero federal, y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción".

"Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados", insistió.

El diputado federal citó que el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el Presidente de la República porque se ampararon.

"Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de la Corte", dijo.

Enfatizó que existen privilegios; el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, la promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera sino de los cuates, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y más en los que tiene que ver con competencia económica o con cuestiones de carácter administrativo.

"Pues ahí sí se la rayan, pero salen rayadísimos". Añadió que los ministros reciben sueldos, que acumulados anualmente representan 7 millones de pesos.

Ignacio Mier consideró que los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, "siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición".

Comentó que todos los privilegios que tienen los ministros responden a otros intereses, y no al anhelo de contar con un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas.

"Si de algo tiene hambre y sed este país es de justicia; mujeres violentadas que no la encuentran, ni en la procuración ni en la administración. Además de la injusticia que viven diario los indígenas, los más pobres, los que son violentados en la calle o que atentan contra su patrimonio o los que son víctimas de secuestros, "para esos no hay justicia"", apuntó.

Finalmente, el líder morenista criticó: "Ah pero no fuera un amparo, una controversia, una declaración de inconstitucionalidad porque de manera mágica el ministro ponente tiene el proyecto en cuatro días y ocho días después ya está en el Pleno, en 15. Y dicen que nosotros no respetamos el procedimiento, es un cinismo de verdad". Señaló que en el panorama esta situación se puede remediar, por ello su propuesta de la consulta popular.