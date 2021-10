Morena busca evitar venta de "comida chatarra" en escuelas de CDMX

El Congreso local exhortó a la Secretaría de Educación Pública federal y de la Ciudad de México coordinar esfuerzos de supervisión, para evitar la venta y distribución de la denominada "comida chatarra" en las cooperativas de las escuelas de educación básica de la capital.

Así lo propuso la diputada local de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, al advertir que el sobrepeso y la obesidad constituyen el problema de salud más importante en México que afecta a la población desde temprana edad y hasta la vida adulta.

Refirió que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018-19 señala que existen problemas de sobrepeso y obesidad en 7% de las y los menores de cinco años y poco más de una quinta parte de esta población (22%) está en riesgo de padecer sobrepeso, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes tipo 2, hipertensión, cáncer y otros padecimientos cardiovasculares.

De acuerdo con la ENSANUT, añadió la morenista, entre la población en edad escolar 82 de cada 100 niñas y niños consume cotidianamente bebidas no lácteas endulzadas y 63 de cada 100 botanas, dulces y postres (62.7%); además, una alta proporción (85 de cada 100) no realizan al menos 60 minutos de actividad física moderada-vigorosa al día.

En cuanto a la situación nutricional de las y los adolescentes, los datos arrojan que el sobrepeso y la obesidad afectan a 38 de cada 100 adolescentes de 12 a 19 años. En este sector el consumo cotidiano de bebidas no lácteas endulzadas es bastante alto (86%), incluso más que el agua (79.3%).

Además, poco más de la mitad de las y los adolescentes hay un consumo cotidiano de botanas, dulces y postres (54%), lo que genera un exceso de peso con afectaciones importantes en la salud.

Incluso, Ayala Zuñiga recordó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) presentó un programa de alimentos escolares, modalidad caliente, con el que busca combatir un problema de sobrepeso y obesidad infantil, a través de menús avalados por nutriólogos, con una mayor ingesta de verduras, cereales, frutas y agua.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la autoridad un estudio de Talla y Peso realizado por el DIF-CDMX en 2019, reveló que seis de cada 10 niños en edad escolar presenta problemas de sobrepeso y obesidad, investigación realizada entre el 2 y el 24 de septiembre de 2019; es decir, seis meses antes del inicio de la pandemia, por lo que no se puede atribuir a la inmovilidad que provocó la contingencia sanitaria.

Ante esa situación, la morenista consideró justificado fortalecer la vigilancia por parte de la autoridad para inspeccionar que al interior de las escuelas de educación básica no se vendan los productos alimenticios denominados como chatarra