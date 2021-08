Morena celebra aval a dictamen de desafueros de Huerta y Toledo

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, celebró que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente haya aprobado el dictamen sobre el desafuero de los diputados federales Saúl Huerta Corona, de Morena, acusado de abuso y violación sexual contra un menor, y Mauricio Toledo Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT), señalado de enriquecimiento ilícito.

El dictamen también incluye el caso del fiscal de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Entrevistado previo al inicio de la sesión extraordinaria, solicitó a las y los legisladores que "sean consecuentes" una vez que el proyecto suba al pleno.

"¡Finalmente! me da mucho gusto, esperemos que también sean consecuentes en el pleno, porque no hay que olvidar que originalmente se había aprobado el dictamen el 12 de julio y después lo votaron en contra. Yo espero que ahora no va a ser la misma situación, creo que va a haber responsabilidad por parte de todos los legisladores, con la justicia ahora, la justicia que debemos de enfrentar cualquier mexicano, independientemente de nuestra condición", aseveró.

Será el lunes 9 de agosto cuando el Pleno de la Comisión Permanente discutirá y votará el documento aprobado, y determinará la agenda del extraordinario en San Lázaro, que podría iniciar el miércoles 11 de agosto: "Esperemos que en la sesión del pleno de la Comisión Permanente sea votada con más de 24 votos, que nos permita tener la mayoría calificada".

Mier Velazco también opinó en torno a los resultados de la Consulta Popular. Aseguró que, pese a la baja participación, el ejercicio fue exitoso, y arremetió nuevamente contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Fue un primer acercamiento a la democracia participativa, yo creo que es un éxito en eso. Habría que reprocharle a quien era el responsable de promover la mayor participación y que para eso fueron electos consejeros. Yo creo que quien quedó a deber es el Instituto Nacional Electoral, los organismos en los estados, no hubo articulación, faltó coordinación; a veces se asume como un Instituto Nacional pero después se les olvida que es un Instituto Nacional", declaró.