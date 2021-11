Morena debe definir candidaturas por elecciones, no por encuestas: Monreal

Al insistir en la necesidad de que Morena defina a quien postulará como su candidato a la Presidencia de la República en 2024 a través de elecciones primarias y no por encuestas, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, aseguró que más "temprano que tarde" su partido evolucionará a métodos más democráticos y transparentes.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reiteró que la encuesta es un método desgastado y advirtió que México no puede quedarse atrás en la democratización de los procesos internos.

"Yo mismo cuando en 1997 no me permitieron participar para elegir a gobernador nuestra exigencia fue democracia y cuando el PRI cerró las puertas muchos nos fuimos, porque no hizo eco de esta bandera tan importante que es democratización de los procesos internos.

"Y por eso creo que no debe nadie sentirse ofendido porque estamos pidiendo procesos internos más claros y más democráticos. La encuesta es un método que para mí está desgastado y yo creo que deberíamos promover, provocar elecciones primarias".

Reconoció que los estatutos de Morena contempla sólo el método de encuestas para definir candidaturas, mismo con el que están de acuerdo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el dirigente del partido, Mario Delgado, pero subrayó que es un tema tan importante que el partido tendrá que debatirlo de manera inevitable, y aunque confió en que "tarde que temprano" Morena adoptará el método de elecciones primarias para elegir a sus candidatos a puestos de elección popular, también afirmó que se someterá a lo que resuelvan los órganos de dirección partidista.

"En el mundo la selección de candidatos a puesto de elección popular, sobre todo para primer ministro, presidente, incluso de gobernadores de provincia, se lleva a cabo a través de elecciones primarias. Tarde que temprano vamos a llegar a allá, tarde que temprano, o más temprano que tarde. Entonces, no hay en este momento ninguna rispidez con las posiciones del presidente, las respeto y en efecto hasta ahora los estatutos mencionan a la encuesta como único método de selección. Pero, yo hablo de la necesidad de que el partido evolucione".

Ricardo Monreal insistió en que el proceso de sucesión presidencial está muy abrupto y anticipado en Morena, lo que podría generar vacíos o distracciones de quienes tienen una responsabilidad política.

En particular, anunció que él no piensa por ahora hacer ningún proselitismo de carácter partidista, ya que prefiere "esperar los tiempos".

Sobre la entrevista que Claudia Sheinbaum concedió al periódico El País, Monreal la calificó como "buena, bien cuidada" y señaló que la jefa de Gobierno es una mujer a la que "respeto mucho, es una buena gobernante y es una mujer que cuida mucho todos los temas".

Cuestionado sobre si no es ilegal que se realicen este tipo de entrevistas y programas como el de la llamada "Tarjeta Claudia", el senador apuntó que no le gustaría calificar eso, "pero son las consecuencias de una campaña anticipada".

El coordinador de Morena aseveró que de su parte no habrá una sola expresión de descalificación para Claudia Sheinbaum ni para el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.