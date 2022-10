Morena defenderá un Presupuesto de Egresos 2023 austero: Mier

A-AA+

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reiteró que su bancada defenderá la conformación de un Presupuesto de Egresos para el 2023 "austero", "eficiente", "con una justa distribución" y sobre todo, "que las y los mexicanos tengan garantizados los programas sociales".

"Como ya quedó establecido tanto en la Ley Federal de Derechos, como en la Ley de Ingresos, no habrá incremento en ninguno de los impuestos, sino que se va a seguir fomentando el ahorro y la disciplina por parte del Gobierno, sin sacrificar los programas sociales, ni la salud, menos la educación. La salud y la educación son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y de nuestro país", expuso.

A través de un comunicado, expuso que la Comisión de Presupuesto se encuentra lista para dictaminar entre el 7 y el 8 de noviembre, y de esta forma estar analizando y discutiendo este documento en el Pleno a partir del día 9 y agotar todo el número de reservas que decidan presentar todos los grupos parlamentarios.

Asimismo, anunció que en la Junta de Coordinación Política "vamos a definir la mecánica y emitir un acuerdo para que lo apruebe el Pleno sobre la forma en que vamos a abordar la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos, convertido en dictamen para el Ejercicio Fiscal 2023".

"Vamos a cumplir con lo que establece la ley, se permitirá todo el debate necesario para aprobar el Presupuesto, pero lo haremos con orden y sin violentar la ley, para no tener que parar el reloj legislativo. Buscaremos una forma conveniente de desahogar las reservas que se presenten y aprobarlo en tiempo y forma, como lo hemos venido haciendo año con año", agregó el legislador por Puebla.

Ignacio Mier destacó que de acuerdo a las autoridades hacendarias de nuestro país, el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 está elaborado bajo el compromiso de mantener una disciplina fiscal; parte de una política fiscal prudente y responsable, revisando la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas.

Por lo tanto, aseguró, el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2023 es congruente con los ingresos y las variables macroeconómicas presentadas en los Criterios Generales de Política Económica 2023, "considerando los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad del gasto".

"En Morena vamos a votar a favor de este proyecto porque no solamente quedarán garantizados, sino que habrá un aumento significativo de recursos para los programas sociales del gobierno federal como la pensión para Adultos Mayores, las pensiones para personas con discapacidad, el Programa La Escuela es Nuestra, así como las obras que detonarán el desarrollo, Tren Maya proyectos hidráulicos de la Conagua, entre otros", concluyó.