Morena defiende empatar elección de 2027 con revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron al bloque oficialista de buscar "un traje a la medida" para favorecer a sus candidatos, con la propuesta para empatar la elección federal intermedia de 2027 con la revocación de mandato.

En respuesta, legisladores de Morena argumentaron que lo que se busca es eficientar el uso de recursos públicos.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó al gobierno y a su bancada de intentar modificar la fecha "por miedo al desgaste político y a la inseguridad que se vive en el país".

"Morena está en caída libre. Quieren poner a la presidenta en la boleta por miedo, pero nosotros no les tenemos miedo. Si la ponen, que se aguanten cuando en 2027 se le revoque el mandato con el voto de la oposición y de muchos morenistas", afirmó.

Anaya propuso que, si se aprueba el cambio, también se incluya en el ejercicio a los gobernadores para evaluar su desempeño.

"¿Qué exigimos? Que también se agregue a los gobernadores en la boleta, de una vez, en el 2027, para revocarle el mandato a todos esos gobernadores que tienen vínculos con el crimen organizado y segundo, les exigimos que una vez que se les revoque el mandato, no sea el Congreso el que ponga el sustituto", apuntó.

Advirtió que "quieren llevar a la presidenta a la boleta, estamos listos. Pero que se incluya también a los gobernadores, muchos de los cuales tienen vínculos con el crimen organizado".

PRI arremete contra intento de revocación de mandato en elecciones del 2027

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, advirtió que la propuesta representa "el último clavo en el ataúd de la democracia", al considerar que pretende utilizar la figura de Sheinbaum para fortalecer a Morena rumbo a los comicios de ese año.

"Es un despropósito. ¿Qué es lo que quieren con esto? Pues meterle el dinero del gobierno, hacer campaña cinco meses antes, su pretexto de la revocación de mandato y fortalecer, entre paréntesis, a sus candidatos. Es así de simple y obviamente lo vamos a denunciar, lo vamos a seguir denunciando, porque a mí no me queda la menor duda de que es un traje a la medida como Venezuela y Nicaragua. No le demos vuelta", señaló.

El priista acusó además que el gobierno ha utilizado temas como la inseguridad en Michoacán y los recientes casos de violencia juvenil para distraer de problemas como la corrupción, el endeudamiento y el presunto desfalco en Birmex por más de 13 mil millones de pesos.

Añorve consideró que la discusión sobre la revocación "se pospuso porque Morena busca meter a la presidenta en la boleta" y afirmó que la caída en la popularidad de Sheinbaum estaría detrás de esta estrategia.

"Quieren cinco meses de campaña anticipada para jalar a sus candidatos, desde regidores hasta gobernadores", insistió.

Vicepresidenta del Senado defiende revocación en elecciones del 2027

La vicepresidenta del Senado, Verónica Camino Farjat, de Morena, defendió la posibilidad de realizar el ejercicio de revocación el mismo día de las elecciones federales, al considerar que sería "una medida lógica" desde el punto de vista de eficiencia y participación ciudadana.

"A ver, si pensamos en la eficiencia y en la eficacia y en la aplicación de los recursos creo que sería algo lógico y normal colocar en esa misma fecha, ¿por qué? porque hace un mismo proceso, o sea, cualquiera que esté pensando en una eficiencia y eficacia y también en el que la gente pueda y quiera participar, pues se me hace a mí algo lógico, se me hace normal", sostuvo.

Camino Farjat subrayó que la revocación no se discute como figura, sino la fecha en que se llevaría a cabo, y pidió escuchar al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el posible ahorro económico que implicaría.

Respecto a los señalamientos de la oposición sobre un presunto intento de "jalar votos" hacia Morena, respondió:

"El pueblo no es tonto. La gente puede distinguir entre quienes lo están haciendo bien o mal, dentro o fuera del mismo partido. Nuestro compromiso es con la responsabilidad y los valores de Morena".

De Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio rechazó la idea de empatar la revocación con los comicios de 2027, al advertir que "contamina" el proceso electoral.

"Esto ya se había discutido, de hecho, desde la revocación de mandato anterior, que era una muy mala idea empatarlo con la elección intermedia precisamente porque se le está restando sentido a la elección intermedia y está volviéndose el tema sobre la revocación de mandato, sobre el tema presidencial, y contamina la elección", subrayó.

Colosio consideró que la intención del oficialismo "no tiene que ver con la falta de popularidad de la presidenta, sino con buscar arrastre político para los candidatos de Morena".