Morena defiende reforma eléctrica del Ejecutivo

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo va a beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, sino a los mexicanos y al mercado, y dijo que no se debe privilegiar el negocio, ni que se sigan disfrazando los subsidios.

Ignacio Mier dijo que el costo de la energía en ninguna de sus tarifas se ha reducido y que los generadores independientes, los de autoabasto, se han venido beneficiando desde 1992 y ese beneficio no se ha reflejado en la economía del país. "No llegaron las inversiones millonarias, no se mejoró la competitividad del país, reflexionemos de verdad, con madurez, con sensatez, con responsabilidad pública.

"Vamos a nutrirnos con su aportación, pero en el sentido de que se compita en condiciones de equidad, de que se acabe el dumping, que se acaben los subsidios y que garanticemos realmente un servicio eléctrico seguro, abundante, de bajo costo, que cuide el medio ambiente, que esté planificado, que no genere desequilibrios, que le dé confiabilidad al sistema. Nos apostamos por el diálogo, por la discusión, por nuestra vocación democrática", dijo.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, se pronunció porque con la iniciativa preferente del Presidente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica se ayude a ganar el futuro con energía suficiente, limpia y barata para el pueblo de México.

Sauri Riancho dijo que esta reforma levanta pasiones y resuena más allá de las fronteras, pues la votación de este cambio legislativo tendrá impacto en la posibilidad del país de cumplir con el Acuerdo de París, que versa sobre la reducción de emisiones contaminantes, así como honrar los tratados comerciales como el TPP y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá; pero, sobre todo, estará presente en el debate el bolsillo de las familias mexicanas, que en la pandemia se han visto forzadas a decidir entre poner comida en la mesa o pagar su recibo de luz.

"Como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, espero que este parlamento abierto contribuya a tomar las mejores decisiones sobre la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y también para ganar el futuro con energía suficiente, limpia y barata para el pueblo de México", dijo la presidenta de San Lázaro.

Asimismo, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que este parlamento deberá ver cuáles son los costos sociales, económicos y políticos de este conjunto de circunstancias que se viven actualmente, pues no quieren una reforma que atente contra la economía de las familias mexicanas ni que pueda vulnerar la certeza jurídica, el crecimiento económico o el bien común.

"Estamos, por supuesto a favor de la legalidad, la transparencia la rendición de cuentas y no argumentos ideológicos que nos dejen en el museo de arqueología del siglo pasado. Nuestro Presidente tiene que aprender a escuchar y en esto tenemos que mirar juntos hacia la construcción de la siguiente generación.

"El pasado no es un lugar de residencia, es un lugar de referencia y, por eso, estaremos muy atentos a que al menos los siguientes cuatro criterios puedan tener certeza de que están debidamente salvaguardados", dijo el panista.

Pidió que el comentario del Presidente de la República ojalá quede en uno de emoción. "Nuestro Presidente dijo hace pocos días que no le cambiemos ni una coma; sí hay que cambiarle muchas comas, ponerles punto y seguido, punto y aparte, y mejores contenidos".

La coordinadora del "Sol Azteca" en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, anticipó una escalada de litigios legales incluso hasta en tribunales internacionales entre el Ejecutivo federal y las empresas extranjeras, además de las diversas confrontaciones con gobiernos de otros países, cuyas consecuencias económicas son imprevisibles.

Además de que consideró que habrá alegatos de incertidumbre jurídica sobre la base del cambio de reglas de aplicación retroactiva con los gobiernos extranjeros, por la transgresión del Estado de derecho emanado de la reforma de 2013, así como las cláusulas del tratado comercial del T-MEC, en lo relativo a la reciprocidad en el trato a las empresas con elevadas inversiones y la libre competencia.



* DIVIDE

La propuesta del Mandatario dividió opiniones de legisladores, pues mientras Morena defiende que el antiguo modelo benefició sólo a unos cuantos, la oposición dijo que hacen falta varias modificaciones a la iniciativa.

2 tratados internacionales, los que impactaría la iniciativa.

1 acuerdo el de parís, que también podría afectarse.