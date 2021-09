"Morena es el partido más autoritario de México", dice Gibrán Ramírez

Gibrán Ramírez, exaspirante a la dirigencia nacional de Morena, llamó a reconstruir la democracia de ese instituto político porque, dijo, "es el partido más autoritario de México".

"Tenemos que reconstruir la democracia de Morena porque ahora, es una lástima decirlo, Morena es el partido más autoritario de México. No porque yo esté en Morena, porque algunos de ustedes estén en Morena no lo tengamos que aceptar", dijo Ramírez en una gira en Chihuahua "por la recuperación de la dignidad partidaria".

A través de sus redes sociales, el también analista político urgió a democratizar a Morena y mencionó que trasciende información de que hay decenas de legisladores inconformes con "el trato autoritario" que les da la camarilla de Mario Delgado, dirigente nacional de ese partido.

"Hoy trasciende información de que hay decenas de legisladores inconformes con el trato autoritario que les da la camarilla de Mario Delgado, que controla la asignación de comisiones, el flujo de los dictámenes y la intervención en tribuna. Urge democratizar Morena", escribió Gibrán Ramírez.

Refirió que visitó comités en Saucillo, Buenaventura, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Guachochi, en Chihuahua donde "todos están en el ánimo de no permitir más imposiciones y reconstruir la democracia de Morena".

"Están como el tío Lolo", escribió el morenista ante el comentario de un usuario de Twitter, que refirió que en todo el país hay reclamos y descontento de la militancia de Morena "sin embargo los dirigentes y tomadores de decisiones actúan como si el proceso de elección de candidatos hubiese sido transparente y legal".

Gibrán Ramírez también compartió el mensaje en Twitter de una usuaria: "Lo que sigo sin entender es como si creen que Morena es democrático y que las encuestas si existieron. Interesante objeto de estudio".

"Va, pero en avión privado no vale", criticó en días pasados Ramírez a Mario Delgado, quien llamó a organizar, nuevamente, "una revolución pacífica para que, de manera contundente", se ratifique el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.