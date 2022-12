Morena es una mafia dirigida por un hombre autoritario, afirma Muñoz Ledo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Para Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, su militancia en Morena acabó hace tiempo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder político recordó que desde la pasada legislatura, fue excluido de la contienda para ser reelecto como diputado federal, lo que sumado a otras acciones de ese partido, que han sido sujetas de críticas, provocó que la ola guinda ya no esté dentro de su corazón.

"Eso ya acabó hace tiempo, ¿cuándo he invocado una pertenencia a Morena? Yo fui atropellado en las elecciones internas, ese partido para mí ya no existe, es una mafia dirigida por un hombre autoritario", aseguró.

¿Usted ya no es de Morena?, se le preguntó.

"Eso ya ni se pregunta, estuvo en mi corazón, pero luego comenzaron a hacer sus atropellos, a comprar el pase con dinero sucio, y eso lo tengo absolutamente comprobado, me excluyeron", puntualizó.

Muñoz Ledo advirtió que entre sus planos no contempla integrarse a otro partido, pero detalló que sí está dispuesto a encabezar un movimiento como el Frente Nacional Democrático que ha venido convocando.

"Hoy estoy trabajando en otro plano, no de intereses partidarios ni de búsqueda de cargos electorales, estoy tratando de proveer una nueva conciencia del país, que es lo que por edad y experiencia me corresponde, y sí estoy dispuesto a cualquier lucha social, civil, jurídica para defender esta nación. Voy a seguir luchando, claro que estoy decidido a participar o hasta encabezar movimientos, en este momento lo que más importa es el Frente Democrático Nacional", sentenció.

El llamado Frente, explicó, podría integrarse por liderazgos de la oposición, tanto partidos, como academia y organizaciones civiles.

"Ahora hemos planteado un Frente Democrático Nacional como el que creamos en 1987 para terminar con la hegemonía de un solo partido, y lo logramos, logramos la alternancia del poder y una nueva legislación electoral. He hablado con presidentes de partidos, lo hemos comentado y coincidimos; este es el momento en que debemos apretar; o gana la sociedad o gana la barbarie", concluyó.