Morena exige justicia para víctima de diputado del PAN por presunta violación

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Morena en el Senado recibió a María José Velázquez, una de las presuntas víctimas de violación del diputado electo del PAN por Guanajuato, Jorge Romero Vázquez, con la finalidad de dar voz a su testimonio y acompañarla en su exigencia de justicia.

La senadora Martha Lucía Mícher recordó que el también extitular del Instituto de la Juventud guanajuatense había sido detenido por la violación de Regina Irastorza y luego puesto en libertad tras la reclasificación del delito que solicitó la Fiscalía General de Guanajuato, lo que representa un agravio a las víctimas y evidencia la falta de impartición de justicia con perspectiva de género.

En rueda de prensa, los morenistas hicieron un llamado para que también se investigue y procese a Julio César Álvarez Torres, chofer del diputado electo, quien fungía como cómplice de Romero Vázquez, luego de que éste drogaba a sus víctimas a través de las bebidas para posteriormente violarlas, modus operandi en el que las víctimas coinciden y que sucedía con la presencia de Álvarez Torres sin que éste impidiera el acto, ni prestara auxilio a las mujeres.

En su oportunidad, María José Velázquez hizo responsable a Jorge Romero y a su chofer por cualquier otra agresión de la que sea víctima, toda vez que teme por su integridad. "Quiero hacer responsable a Jorge Romero de cualquier situación que me acontezca a partir de que empecé a hablar, y también a la Fiscalía porque no está resolviendo mi caso, porque lo está dejando libre, entonces también sería responsable si me sucede algo", afirmó la joven.

Las senadoras Malú Mícher y Antares Vázquez confirmaron que inscribieron un punto de acuerdo para solicitarle al fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa, comparezca ante del Senado de la República para que expliqué porqué dejó en libertad a Jorge Romero, por qué le reclasificaron el delito por uno menor, por qué renunciaron a su obligación de juzgar con perspectiva de género y porqué le dieron la espalda a las víctimas.

En su intervención, Vázquez Alatorre afirmó que aun cuando el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato ha solicitado la comparecencia del Fiscal del estado, ésta no procede ni tiene efectos porque goza de la protección y encubrimiento del PAN, particularmente del gobernador del estado.